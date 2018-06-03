Актриса поделилась снимком с необычной атмосферой памяти о школе. Вернулась Наталья назад в прошлое, когда ей было 14-15 лет. Эффектная блондинка не смогла не рассказать о своей любви к Цою.
Наталья Рудова возомнила из себя «восьмиклассницу». Об этом сообщают на странице в социальной сети поклонники сексуальной россиянки.
Поклонники не смогли не отреагировать на необычную публикацию артистки и по-своему оценили креативность Рудовой.
Нашлись и недовольные люди. Которым Рудовой было мало: «Тема не раскрыта - ни сапог ни помады не видно».