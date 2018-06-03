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Актриса поделилась снимком с необычной атмосферой памяти о школе. Вернулась Наталья назад в прошлое, когда ей было 14-15 лет. Эффектная блондинка не смогла не рассказать о своей любви к Цою.

Наталья Рудова возомнила из себя «восьмиклассницу». Об этом сообщают на странице в социальной сети поклонники сексуальной россиянки.

«Мамина помада, сапоги старшей сестры. Мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, Но в десять ровно, мама ждёт тебя домой. М м м м, восьмиклассница. Цой», - написала Наталья.

Поклонники не смогли не отреагировать на необычную публикацию артистки и по-своему оценили креативность Рудовой.

«Ооо какая песня) классика можно сказать))», «Губы мамины, характер Сталина», «Только закончила смотреть сериал Амазонки с вами , какая же вы там хорошенькая , очень радуете глаз», - писали поклонники.

Нашлись и недовольные люди. Которым Рудовой было мало: «Тема не раскрыта - ни сапог ни помады не видно».