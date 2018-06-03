Популярный исполнитель решил поставить жирную точку в претензиях фанатов по поводу исполнения песни «Чемпион». Написанную композицию посчитали великолепной, зажигательной, а вот Бузова оказалась не достойной такого шедевра музыки.
Рэпер ST защитил Бузову в своём Instagram. Причиной эмоционального обращения стали нападки хейтеров в сторону Ольги, которую называют не достойной для исполнения хита «Чемпион» - «такую песню отдали, как же вы так».
Он подметил, что песня звучит, люди танцуют и подпевают – этот и есть успех.
Поклонники поддержали репера и не стали вновь заводить старую песню об авторстве и исполнительнице Бузовой.