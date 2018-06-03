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Популярный исполнитель решил поставить жирную точку в претензиях фанатов по поводу исполнения песни «Чемпион». Написанную композицию посчитали великолепной, зажигательной, а вот Бузова оказалась не достойной такого шедевра музыки.

Рэпер ST защитил Бузову в своём Instagram. Причиной эмоционального обращения стали нападки хейтеров в сторону Ольги, которую называют не достойной для исполнения хита «Чемпион» - «такую песню отдали, как же вы так».

«На что я спокойно отвечал, что «Песни должны жить и находить отклик в сердцах людей»! И песня «Чемпион», в исполнении Оли, помимо того, что зазвучала на более широкую аудиторию, так ещё и стала больше чем песня о футболе», - написал репер.

Он подметил, что песня звучит, люди танцуют и подпевают – этот и есть успех.

«#малополовин - это хит! #Онанебоится поставила рекорд Айтюнса, обогнав Адель, а теперь очередь Чемпиона! Добились ли эти песни такого успеха, исполни их не Оля? Я думаю нет, а вы?», - подытожил ST.

Поклонники поддержали репера и не стали вновь заводить старую песню об авторстве и исполнительнице Бузовой.