Звезды слетелись на «Кинотавр» без белья, мужей и комплексов

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Кинофестиваль, ознаменовавший собой 29 лет назад развал СССР и начало создания новых духовных ценностей, традиционно стартовал в Сочи. Конечно же, главной приманкой для публики явилось дефиле по красной дорожке отечественных знаменитостей.

Тренд этого сезона показал, что звезды, имеется в виду прекрасная их половина, слетелись на «Кинотавр» без белья, мужей и комплексов. В общем, без всего того, что обременяет современную женщину, особенно, когда она богата и знаменита. Главной сенсацией статусной проходки к Зимнему театру стала Екатерина Шпица, чьи экстремально торчащие соски под тонким платьем, буквально зарядили атмосферу.

Даже Ингеборга Дапкунайте, несмотря на некоторые естественные изменения, связанные с возрастом, не удержалась, чтобы не показаться перед публикой в платье с глубоким декольте. Публика, в свою очередь, вяло отреагировала на некогда популярную актрису, отметив лишь ее болезненную худобу.

Ксения Собчак, оставив мужа на хозяйстве в Москве, прибыла на фестиваль в качестве автора фильма, о своем неоднозначно воспринимаемом в обществе отце.

Удивила Ирина Хакамада, которая без комплексов показала публике свои замысловатые, а подчас и загадочные татуировки.