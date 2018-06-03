В Смоленске горожане не дали поесть «миллионеру» Дмитрию Диброву

Сегодня, 18:04

Сегодня утром известного в России шоумена и ведущего заметили в одном из ресторанов «HAGEN» в Смоленской области. Вместо приема пищи, Дмитрию пришлось фотографироваться со всеми работницами заведения. Быстрый фотоотчет женщин выдал местонахождение телеведущего.

В Смоленске утро началась не с кофе, а с фотографий с Дмитрием Дибровом. Работницы ресторана «HAGEN» приметили схожего мужчину и принялись докучать ему расспросами. Не обошлось и без просьб о фото и автографах. Горожане на дали поесть «миллионеру», и Дмитрию Диброву пришлось позировать на совместных снимках.

«Вопрос на миллион. Кто наш гость в воскресное утро?», - спросила у своих подписчиков одна из работниц ресторана.

Ответила на свой пост сама же: «Российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр».