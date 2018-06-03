«По стопам Лободы?»: Ани Лорак на фото с дочерью заподозрили в беременности

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Популярную певицу Ани Лорак поклонники заподозрили в беременности. На совместном фото с дочерью Софией артистку выдал наряд, который только подогрел слухи об «интересном» положении певицы.

Ани Лорак является обладательницей превосходной фигуры, а потому певица регулярно появляется в откровенных и сексуально облегающих нарядах. Однако на новом фото с семилетней дочерью Софией поклонники увидели артистку в платье свободного кроя, который и натолкнул на мысль о второй беременности Лорак.

«Да точно беременна! Думаю, карьера никуда не сбежит!», «Каролина, Вы решили последовать примеру Светочки Лободы и пойти в декрет? Платье на Вас подозрительно свободное», «Икона материнского счастья и дочерней любви!», «Каролина, вас можно поздравлять с пополнением?», «Пора вам с Муратом уже мальчика заводить», - заявили поклонники Ани Лорак в Instagram.