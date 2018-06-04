Пляски пьяной Бузовой в бане смутили подписчиков

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Новоиспеченная певица поделилась с подписчиками видео, на котором она танцует в сауне. Танцы Бузовой вызвали недоумение поклонников.

Ольга Бузова известна не только деятельностью телеведущей и выпуском хитов, но и своим Instagram. Поп-дива активно выкладывает в свой профиль чуть ли не каждый свой шаг. На этот раз девушка показала подписчикам свой поход в баню. Бузова выложила в свой профиль фото, где она позирует в черном бикини, подписав «А теперь банька. Нам будет жарко».

Помимо фото Бузова решила поделиться видео, на котором она достаточно странно извивается под песню Димы Билана «Держи». Поклонники сразу заподозрили, что у Ольги с компанией был традиционный поход в баню, который не проходит без распития пива. Да она и не скрывала этого факта, подробно показав все в своих сториз в Instagram. Хмельной напиток разгорячил звезду и та пустилась в танцы, которые, по словам подписчиков, больше похожи на шаманский ритуал. Пляски пьяной Бузовой в бане явно смутили подписчиков.

Критике в очередной раз подверглась фигура артистки. Подписчики обвинили Ольгу в чрезмерной худобе, призвав ее перестать худеть, иначе она доведет себя до анорексии. Также, недобродушные подписчики подвергли критике грудь певицы, которую ей следует «сделать». Новым объектом для претензий стали пальцы ног Ольги, которые вышли на кадре не самым удачным образом, хейтеры не смогли обойти стороной этот факт и не поленились обсудить и эту часть тела телеведущей.