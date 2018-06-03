Елена Исинбаева разоткровенничалась в Instagram в день своего рождения

Сегодня, 17:36

Одной из самых прославленных легкоатлеток России сегодня исполнилось 36 лет. Мало любителей спорта, не знакомых с её достижениями на аренах всего мира.

Сейчас Елена Исинбаева, видимо, учитывая день своего рождения, разоткровенничалась о личном в своём аккаунте в Instagram. Она сообщила подписчикам, что чувствует себя, как абсолютно счастливый человек.

Ей удалось стать не только королевой спорта, но и состояться в качестве женщины. Исинбаева сообщила подписчикам, что любит не только своего супруга и детей. Такие же чувства спортсменка испытывает к сестре, родителям, свекрови, племянникам и друзьям.

Некоторые её почитатели уже отметили то, как Исинбаева относится к свекрови. Они полагают, что в российских реалиях подобное случается не часто и достойно всяческого уважения.

Не забыла самая известная прыгунья с шестом и своих поклонников. Она искренне поблагодарила тех, кто в сложные моменты выступлений «держат за неё кулачки», и радуются одержанным победам.

Исинбаева пожелала им стать такими же счастливыми и любимыми. Это очень важно, когда нужно разделить свою радость.

В завершении поста спортсменка, родившаяся в Волгограде, выразила благодарность всем поклонникам за любовь и поддержку.

Все комментарии к посту, который разместила Исинбаева, содержат самые тёплые пожелания счастья в семье и дальнейших успехов в спорте.