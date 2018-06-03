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Об этом комик сообщил в социальной сети. Полюбившийся пользователям Интернета мощный образ привлекает положительные взгляды критиков и получает отзывы россиян.

Михаил Галустян анонсировал новый проект Жорика Вартанова.

«Мощный комбэк Жорика Вартанова. Новый сезон. Только в Youtube. Скоро», - заинтриговал поклонников Галустян.

Известный КВНщик в компании единомышленников и выпускников Высшей и Премьер Лиг Александра Маслякова продолжает дарить радость и счастье своим поклонникам.

«Красаваааааааа побольше бы такого образаааа», «Михаил, вы необыкновенно классный и самый обоятельный мужчина в мире !!!!», «Спасибо ВАМ за хорошее настроение, всегда поднимете. Иногда вас передразниваем», - пишут поклонники Жорика Вартанова.