Мария Горбань засветила интимную татуировку

Сегодня, 06:30

Звезда сериала «Кухня» поделилась фото в купальнике. Поклонники сразу обратили внимание на татуировку в интимном месте, которую ранее актриса не показывала.

Актриса, известная по съемкам в сериале «Кухня», Мария Горбань разместила в своем профиле в Instagram фото с летнего отдыха, подписав: «Ну, здравствуй, лето». На нем девушка изображена в бассейне с розовым надувным фламинго. В кадр попали ягодицы актрисы, на которых она засветила интимную татуировку в виде перьев. Ранее актриса не показывала изображение на достаточно интимном месте.

Поклонники оценили не столько татуировку, сколько пышные формы Марии. Другие же пожаловались на то, что у них лето все еще не наступило, так как на улице всего 8 градусов тепла, дожди и простуда.