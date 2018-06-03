Волочкова: «Ради Бога, не читайте обо мне в Instagram»

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Отпугнуть своих подписчиков в социальных сетях знаменитая балерина решила во время проведения мастер-класса. Она призвала истинных фанатов не верить слухам, поскольку в Интернете очень много неправды пишут о ее жизни и о балете. Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым откровением.

Во время проведения мастер-класса балерина посетовала на особое внимание хейтеров и множество ложной и негативной информации о ее приватной жизни.

«Ради Бога, не читайте обо мне в Instagram», - сообщила звезда.

Также она продемонстрировала свой фирменный балет, показала оригинальные упражнения, после которых ее друзья-мужчины могут оказаться в больнице. Советует Волочкова повторять комплекс с мячиком и не менее 50 раз в день.

К слову, ранее Анастасия Волочкова поехала на отдых в Турцию. О своих приключениях балерина рассказала в соцсети. Волочкова прорекламировала сервис отелей Турции своим фирменным шпагатом.