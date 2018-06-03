«Насильник Шурыгиной» с браслетом появился в Москве и слушает стихи в свою честь

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Сергей Семёнов, которого пока ещё обвиняют в изнасиловании Дианы Шурыгиной на вписке, свободно разгуливает по Москве. В российской столице ему даже посвящают стихи.

Семёнов, который должен находиться под домашним арестом в браслете, гулял по Москве в компании своего адвоката. Несмотря на все обвинения, Сергей имеет сильную поддержку среди россиян. Некоторые выражают её в своих стихах, как московский поэт, известный большинству горожан, пишет VladTime.

В своём произведении он обвинил Диану Шурыгину в создании скандала и очернении невинного парня. Семёнову в противовес высказал надежду на благоприятный конец затяжного дела и счастливую жизнь после него. Но пользователи Сети всё сильнее подозревают, что выиграли в этой ситуации и «жертва» Диана, и «насильник» Семёнов.

В прессе неоднократно писали о гонорарах, выплачиваемых молодым людям за съёмки, о предложении стать ведущими и начать жизнь телезвёзд. Попробовала себя в этом амплуа Шурыгина, когда Семёнов оставался в тени. Но поездка парня в Москву с браслетом и ряд других ранних «ошибок» его истории заставляют людей верить в постановку громкого скандала.