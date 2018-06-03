"Осталось мокрое место": Фанаты поражены стройностью Басты

Сегодня, 15:51

Василий Вакуленко поделился в своем Instagram «мокрой» фотографией после концерта в Хабаровске.

Сегодня на Платинум Арене в Хабаровске состоялся концерт одного из самых успешных российских рэперов Басты (Василия Вакуленко). Любимыми и простыми песнями исполнителя о реальности страны, мыслях людей, мечтах и стремлениях пришли насладиться многие поклонники. Арену заполнили слушатели самых разных возрастов.

После успешного выступления Баста опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой талантливый исполнитель стоит весь мокрый после жаркого концерта. «Облился водой», - прокомментировал рэпер.

Фанаты были поражены стройностью Басты, от которого «осталось мокрое место». «Похудел совсем», - писали поклонники в комментариях, похвалив любимого исполнителя за отличную форму и внешность, отметив, что стройность Василию к лицу.

Также фолловеры в комментариях поблагодарили Басту за отличный концерт, который подарил им массу потрясающих эмоций и впечатлений.