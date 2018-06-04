Короткова из шоу «Холостяк» в детстве комплексовала из-за схожести с мальчиком

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Егор Крид с восторгом смотрит на эту участницу и понятия не имел, что от него скрывали такую неожиданную правду о возможной невесте. Проблема находится в ее дошкольном возрасте.

Известная звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова в детстве комплексовала. Об этом девушка рассказала всем во время недавнего интервью. По словам сексапильной Вики ее детство не совсем было хорошим. Негатив приносили сверстники, которые смеялись над ней и ее внешним видом из-за схожести с мальчиком. Сейчас же, всем на утеху или на зло, девушка стала красивой и умной. Добилась многих успехов и демонстрирует свою красоту в фотосессиях и индивидуальных съемках.

К слову, ранее Крид привез своих избранниц из самого романтичного шоу в родной город. Парень привел девушек в лицей современных технологий управления. Там их ждали неожиданности в виде прошлой любви красавчика, с которой он начал флиртовать.