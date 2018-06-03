«Сказала: Неси»: Пригожин носит Валерию на руках

Сегодня, 14:39

Утомленную супругу решил побаловать известный в мире шоу-бизнеса Иосиф Пригожин. После красивого выхода певицы Валерии в Монако, дизайнерская обувь на шпильке не приносит радости, как в молодости.

Пригожин носит Валерию на руках после тяжелого дня. Об этом артистка написала в социальной сети. Поводом для несанкционированного приступа слабости стала усталость Валерии. В Монако весь день она провела в дизайнерской обыви на высокой шпильке и очень этим навредила себе. К концу мероприятия у Валерии не осталось ни сил ни желания продолжать веселье.

«Как же хорошо мужчинам - им не нужно носить каблуки. Весь день провела на шпильках, к вечеру идти отказалась, сказала: неси», - говорит Валерия.