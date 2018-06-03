«Полная безвкусица»: Кортни Кардашьян шокировала фанатов прогулкой без штанов

Сегодня, 14:27

Популярная светская львица, а также звезда семейного реалити Кортни Кардашьян удивила своих поклонникам странным внешним видом. Дело в том, что девушка решила прогуляться по улицам Лос-Анджелеса без штанов.

Сестра Ким Кардашьян Кортни не отстает от своей знаменитой родственницы и также демонстрирует публике оголенные участки своего тела. На днях Кортни застали папарацци в Лос-Анджелесе, когда девушка прогуливалась в странном виде. Знаменитость для выхода в свет выбрала объемную мужскую рубашку и туфли на высоких каблуках, при этом Кортни совершенно забыла про штаны.

Поклонники назвали наряд Кардашьян «полной безвкусицей» и посоветовали Кортни не брать пример с Ким, а лучше стильно одеваться. Кроме того, Кортни также является матерью троих детей.