Сегодня, 13:49

Сочи, не успев передохнуть после политических мероприятий мирового масштаба, встречает представителей актерского отечественного цеха и шоу-бизнеса. Традиционно, кинематографический фестиваль открылся демонстрацией звездных нарядов, то есть, обычной «ярмаркой тщеславия».

По общему мнению, главной сенсацией «Кинотавра» стали вызывающе торчащие под тонкой шелковой материей платья соски Екатерины Шпицы. Судя по всему, актриса решила затмить всех на красной дорожки при помощи нехитрой провокации. Действительно, роскошные наряды остальных знаменитостей, казались скучными, несмотря на явную их помпезность и дороговизну. Тем не менее, ведущие стилисты не разделили восторгов публики, заявив, что такой эпатаж уже не в тренде.

Ксения Собчак прибыла на фестиваль, на сей раз в качестве автора сценария документальной публицистической ленты о своем отце, названной интригующе «Дело Собчака». Столпы отечественный моды отметили, что несостоявшийся президент прошла по красной дорожке в наряде, который перекликается с мировыми трендами. Ничего «кричащего» о достатке, но знатоки могут сразу понять, кто может купить такое «простенькое» платье.