Вечерний Ургант: Корреспондент накормил россиян морковкой ради готового тела к лету

Сегодня, 13:25

В последний день весны Константин Анисимов рассказал жителям Москвы, как получить тело их мечты всего за одну ночь.

Специальный корреспондент телепрограммы «Вечерний Ургант» Константин Анисимов в последний день весны решил узнать у россиян, готово ли их тело к лету. Несмотря на то, что многие граждане заявили, что их идеальное тело абсолютно готово к пляжному сезону, а формы идеальны, Константин Анисимов с этим не согласился, и решил помочь всем. Корреспондент тонко намекнул, что жителям столицы есть над чем работать, однако отчаиваться не стоит, ведь он знает идеальный и действенный способ, который поможет добиться желанных параметров всего за одну ночь. Для этого нужно лишь попросить у овощей внести какое-либо изменение в их тела, и съесть их.

Заботливый ведущий накормил жителей столицы морковкой, сельдереем, редиской и другими овощами, ради готового тела к лету.