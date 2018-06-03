Катя Гордон предлагает фанатам выпить вместе с ней

Сегодня, 13:10

Катя Гордон в очередной раз напомнила подписчикам о своих пристрастиях к вину. Правозащитница предоставляет своим поклонникам возможность насладиться напитком в её компании.

Катя Гордон не один раз упоминала о вине на своей странице в Instagram. Она не против выпить перед объективами камер или в компании друзей. В очередной публикации Гордон рассказала о том, что если она и будет получать 4-ое высшее образование, то обязательно станет сомелье. На фотографии она стоит вместе с бутылкой вина в компании своего друга, который занимается именно данным видом напитков.

Кроме этого, Гордон предлагает выпить вместе с ней своим поклонникам, а вернее – одному из них. Она просит поддержать своего друга, а сделать это можно либо просто добрым словом, либо денежными пожертвованиями. Именно тот, кто больше всего поможет в финансовом плане среди всех желающих, тот и будет удостоен возможности выпить вина вместе с Катей. Гордон отметила, что имена всех подержавших будут публиковаться в социальной сети, поэтому сжульничать не получится.