Виктория Лопырева потрясла пользователей совместным фото с мамой

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Стройная, ухоженная, молодая, и невероятно красивая родственница 34-летней знаменитой блондинки внешне ни капли не уступает дочери.

Российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией, 34-летняя Виктория Лопырева довольно редко делится совместными фото со своей мамой. Однако каждая такая публикация приводит поклонников знаменитости в невероятный восторг. Причем поражает фолловеров не очаровательная модель, а ее родственница.

Недавно пользователей потрясла очередная редкая демонстрация в Instagram телеведущей. На фото Виктория Лопырева стоит в обнимку со своей мамой Ириной. Причем блондинка и брюнетка выглядят потрясающе, молодо, красиво, и идеально дополняют друг друга. Подписчики знаменитости отметили невероятную красоту обоих женщин, а Ирину и вовсе сравнили в Евой Лонгорией.