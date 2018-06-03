Новый бойфренд Арианы Гранде сделал татуировку в честь певицы

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Новый бойфренд популярной певицы Арианы Гранде Пит Дэвидсон решил доказать артистке свою любовь и набил себе татуировку. Стоит отметить, что Дэвидсон сделал тату после трех недель знакомства со звездой.

На днях стало известно, что Пит Дэвидсон посвятил своей возлюбленной красавице-певице Ариане Гранде свою новую татуировку. В Instagram молодого человека появилось фото татуировки, которая представляет собой инициалы имени Арианы.

Стоит отметить, что пара встречается всего три недели. Актер Пит Дэвидсон известен своей необычной коллекцией татуировок, которая включает в себя наколку Хилари Клинтон на ноге.