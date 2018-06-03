«Скандалистка» Анна Семенович задумалась о своём эго

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Телеведущая Анна Семенович стала размышлять о правильном и неправильном суждении людей друг о друге и роли эго в общении.

По мнению Семенович, всё же неправильно считать свою точку зрения единственно верной. Обзывание окружающих нелестными словами только потому, что их мнение расходится с личным, приводит к одиночеству и асоциальному стилю жизни. Ведь кто захочет обсуждать свои проблемы с человеком, которые заставляет собеседника действовать против его воли. В начале своей карьеры Анна Семенович прослыла скандалисткой.

Благодаря заметной внешности, компании звёзд первого эшелона шоу-бизнеса, вечеринкам и иногда незвёздному поведению телеведущая не раз появлялась в скандальных новостях. Но винить в этом её карьеру и образ жизни поклонники не берутся. Они сами признались, что грешны непомерным эго. Многие не слышат никого вокруг и действительно считают правыми только себя. Подписчики поблагодарили телезвезду за пост с глубокой мыслью и пообещали задуматься о своём отношении к людям.