"Жуткая": Поклонники раскритиковали внешность Алёны Водонаевой

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Эвелина Блёданс поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена вместе с Филиппом Киркоровым, Алёной Водонаевой и Юлией Береттой. Подписчики актрисы принялись активно обсуждать внешность участников снимка.

«Когда все красивые и не знаешь кого залюбить», - с такими словами появилась фотография на странице Эвелины в социальной сети. На снимке она расположилась возле Киркорова, который обнимает еще одну участницу снимка – Алёну Водонаеву. Рядом с ними стоит бывшая участница музыкального коллектива «Стрелки» Юлия Беретта

Поклонники активно принялись комментировать публикацию, однако если внешность Эвелины им понравилась, то Водонаева подверглась резкой критике. Подписчики отметили, что Алёна выглядит на фотографии сильно постаревшей по непонятным причинам. Многие посчитали, что виной этому послужил макияж, другие посчитали, что неудачно выбранный наряд так отразился на внешнем виде девушки. «Водонаева как-то постарела сильно», «Водонаева жуткая», - пишут подписчики. Также поклонникам не понравилась излишняя обработка фотографии, которая портит всё впечатление.