Полуголая Белла Хадид прогулялась по улицам Нью-Йорка

Сегодня, 12:06

Девушка выбрала для прогулки со своими друзьями очень короткий топ, из которого постоянно вываливалась грудь.

21-летняя известная американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид прогулялась по улицам Нью-Йорка буквально полуголая. Девушка одела на себя клетчатый топ, который должен был продемонстрировать её плоский живот и отличную фигуру, но вместе с этим показал всем голую грудь модели. Об этом сообщает DailyMail.

Кроме топа на Белле Хадид были одеты высокие джинсы с большим поясом, розовый рюкзак и кроссовки Balenciaga. На снимках она была запечатлена со своими друзьями сёстрами Кхадр. Девушки шли с обеда и несли в руках остатки еды.

Когда модель шла по городу, она была преветлива ко всем поклонникам и посылала им воздушные поцелуи.

Стоит отметить, что Белла вернулась в Нью-Йорк из поездки в Европу, в рамках которой она достаточно долго гостила в Монако и Париже.