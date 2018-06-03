Садальский уличил Евгения Моргунова в его постыдном поведении

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Стас Садальский посвятил новую публикация в социальных сетях актеру Евгению Моргунову. Скандальный актёр вспоминает о не самых приятных впечатлениях от работы с ним.

Первое, на что обращает внимание Садальский, это любовь Моргунова к «халяве». Например, он часто выпрашивал подарки и любил, когда ему их дарили. Если Моргунову надо было куда-то доехать, то он пользовался своей известностью и не платил за проезд, что ему прощали.

Моргунов и Садальский как-то были в Киеве и решили сходить на рынок. Актер с ужасом вспоминает, как его коллега ходил и надкусывал блоки, а потом кидал их обратно в корзину. Садальский уверяет, что ему было тогда очень стыдно, а хуже всего было то, что Моргунов делал это с серьезным лицом.

Поклонники негативно отнеслись к таким комментариям о любимом актере. Многие считают, что мелкие странности можно и простить, ведь есть те, чьи «поблажки» будут гораздо дороже, но Моргунов хотя бы сделал огромный вклад в культуру страны. Также подписчики не поняли, зачем «вытряхивать белье» актера спустя столько лет. Некоторые даже предположили, что Садальский сделал это, чтобы выделиться на его фоне, хотя раньше на его странице был только качественный контент.