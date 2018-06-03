Молодую мать Кайли Дженнер раскритиковали за вульгарный наряд

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Пользователи Сети раскритиковали светскую львицу и модель Кайли Дженнер за вульгарный наряд. Поклонники посчитали, что молодая мать не должна светить на публику кружевным бюстгальтером.

20-летняя мать новорожденной дочери Кайли Дженнер решила повторить скандальную репутацию своей старшей сестры Ким Кардашьян, которая прославилась не только благодаря пышным ягодицам, но и достаточно откровенными «голыми» нарядами. Недавно Дженнер на новом снимке предстала в лаковом пальто, из-под которого засветила кружевной бюстгальтер.

Фанаты Кайли посчитали, что девушка должна скромнее одеваться, поскольку является молодой матерью. Стоит отметить, что в таком наряде Дженнер презентовала новые матовые помады собственного бренда Kylie Cosmetics.