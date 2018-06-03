Анна Седокова в вечернем платье «стала к плите» в дорогом ресторане Монако

Сегодня, 11:25

Анна Седокова поразила поклонников внешним видом, выбранным для приготовления «чего-то вкусного» в Монако. «У плиты» певица появилась при всём параде.

Анна Седокова вместе с подругами отправилась в Монако отмечать День рождения одной из девушек. Как предлагает дресс-код заведения и праздника, все гостьи и именинница явились в вечерних платьях, с причёской и макияжем. Не мог пройти праздник и без группового фото. Случайно, единственным местом с подходящим освещением стала точка у кухни.

Девушки не упустили возможность сделать уникальную и оригинальную фотографию. Как написала сама Седокова, «настоящие девочки решили не терять времени и сразу что-то приготовить» прямо в дорогих нарядах в ресторане Монако. Однако самой Анне достался «букет» зелени, испортивший всю красоту фотографии свои «мёртвым» видом.