Екатерина Варнава раскрыла секрет своих ног разной длины

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Телеведущая и актриса шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава в своём Instagram-аккаунте рассказала поклонникам много личной информации о себе: про образование, личные качества, пристрастия в еде, любовь к собакам и разный размер ног.

Екатерина обратилась к своим подписчикам с целью рассказать больше о себе и попросила задавать интересующие их вопросы. Варнава отметила, что читает все комментарии и что для неё очень важно поддерживать связь и быть искренней с аудиторией. К слову, после откровений в посте вопросов стало только больше.

Девушка рассказала, что по образованию она юрист, но по профессии считается «здоровой носатой из самого лучшего в мире шоу, а лучшее оно, потому что женское», упомянув про Comedy Woman. Екатерина поделилась, что ненавидит трусость и жадность, умеет дружить, но строить отношения для неё – непосильная задача.

Больше всего читателей удивил тот факт, что ноги у телеведущей разного размера: левая нога 40-го размера, а правая 40,5 из-за полученной ранее травмы.