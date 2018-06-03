Дженнифер Энистон заметно помолодела после развода с Джастином Теру

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Недавно голливудская красавица-актриса и звезда культового американского серила «Друзья» Дженнифер Энистон появилась на вечеринке Chanel в Малибу и буквально светилась от счастья. Многие поклонники посчитали, что развод с Джастином Теру пошел актрисе на пользу, так как она значительно помолодела.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс стали приглашенными гостями на звездном вечере, который организовал модный дом Chanel в Малибу. Разведенная Энистон значительно помолодела после того, ка рассталась со своим бывшим мужем Джастином Теру, заявили пользователи Сети. Многие поклонники отметили отличную фигуру, отсутствие морщин и в целом прекрасный вид артистки.

Стоит отметь, что и Джастин Теру после развода не стал зря терять времени в роли завидного холостяка. Американские таблоиды заявили, что актер встречается со своей коллегой Эммой Стоун.