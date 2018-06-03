Малахова сюда: Александр Буйнов поделился слезливой любовной историей двух собак

Сегодня, 10:07

Певец Александр Буйнов посвятил подписчиков в длинную и очень грустную историю двух собак – его питомца и его «невесты». Любовные перипетии могли бы стать сюжетом для нового выпуска программы Андрея Малахова.

Александр Буйнов посетил ферму, на которой проживает собака одинаковой с его любимцем породы – бернский зенненхунд. Певец отметил, что жизни собак похожи на человеческие и многое в них повторяется. Так, некогда на этой ферме две овчарки собирались «создавать семью». Но, как бывает и у людей, «леди» изменила будущему спутнику жизни и родила от любовника милого щенка.

О том, что малыш «нагулян», становится понятно из-за его рыжего окраса. А питомец Буйнова остался не у дел. Музыкант отметил, что причиной для этой слезливой истории любви могла стать цепь, на которую была посажена «невеста», что навеяло в его памяти фразу: «Свободу женщинам Востока!» Поклонники согласились, что собаки действительно похожи на людей и во многом их превосходят.