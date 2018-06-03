Никита Джигурда в ресторане "случайно" и невинно потискал Лену Ленину

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Никто не увидел ничего не обычного в том, что в центре Москвы встретились «два одиночества», давно перешагнувшие тот возрастной рубеж, за которым начинают подсчитываться конкретные творческие успехи, а не подростковый эпатаж. Итак, в столичном заведении под названием «Баклажан» звезды свели личностей с похожей судьбой.

На своей страничке в социальной сети Никита Джигурда, как всегда, без ложного стеснения и капли мужского такта, сообщил, что в ресторане "случайно" и невинно потискал Лену Ленину. Светская львица при этом была с собачкой, которая заинтересовала пользователей больше, чем объятия двух странных людей. Комментаторы поинтересовались, не испортил ли песик в дизайнерском костюмчике не менее дизайнерские туфли Джигурды.

Никита сообщил о своей случайной встрече с Лениной, назвав ее Афродитой. Действительно, Лена, несмотря на свой «загадочный» возраст, продолжает держать себя в форме. Развод с гражданином Франции по имени Паскаль стал, как это часто бывает, своеобразным стимулом для очередного «расцвета». В отличие от Джигурды, Ленина имеет в своем творческом багаже неплохую книгу «Cours, cours, camarade», которая объясняет поклонникам мотивы многих неоднозначных поступков.