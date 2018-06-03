Анастасия Костенко попросила прощения из-за постов о беременности

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На модель и третью супругу футболиста Дмитрия Тарасова обрушился шквал негодования от подписчиков из-за частых постов о беременности. Напомним, что Анастасия уже на девятом месяце, звёздная молодая пара ждёт дочку.

В своём блоге в Instagram девушка чаще всего поднимает тему материнства, выкладывает фото с животом и пишет посты о том, как протекает беременность. Анастасия написала, что, чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее, и все мысли и темы посвящены одному – встрече с малышкой.

Однако пользователи не разделяют такой радости будущей мамы и активно выражают своё недовольство тем, что каждый пост связан с беременностью. Анастасия отметила, что сама раньше была удивлена, почему девушки в положении говорят только о будущем ребёнке. Она теперь пытается оградить близких от информационного потока на тему беременности, так как считает, что они устают от вечных разговоров о ребёнке.

Костенко так же упомянула, что её вес сейчас составляет 58 кг, а питается модель 6 раз в день.