"Это норма": На показе Потёмкиной никто не заподозрил, что вместо девушки шёл мужчина

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Благодаря модному показу BELLA POTEMKINA CRUISE ’18 в индустрии фэшна зажглась новая звезда. Уроженец Самары, надев платье, представил наряд, как и все модели, а замечено это никем не было, как сообщает VladTime.

Об особом сюрпризе на модном шоу Белла Потёмкина предупредила прессу заранее. Дизайнер указала, что у одной девушки есть интересная особенность. Ею оказалось то, что модель в красивом наряде и туфлях на самом деле была парнем, которого зовут Ник Франк. Он – модель-андрогин, и ему очень хотелось поучаствовать в показе Беллы Потёмкиной. Когда дизайнер об этом узнала, то согласилась на такие эксперименты.

Андрогину удалось хорошо отыграть свою роль, так что никто из зрителей на заподозрил неладное. Уже после окончания показа ряд гостей заявили, что им это новшество даже понравилось. Белла Потёмкина пообещала, что следующий показ постарается сделать ещё интереснее, однако на вопросы, как именно, предпочла не отвечать.