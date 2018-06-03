Мария Кожевникова ошеломила поклонников результатами похудения

Сегодня, 10:50

После третьих родов Мария Кожевникова никак не могла набрать былую изящную форму. Хейтеры часто критиковали её фигуру за лишний вес. Были и такие, которые утверждали, что актриса "обабилась". Кожевникова доказала злопыхателям, что она успешно решила проблему с лишними килограммами.

"Ну, и кто там говорил, что я не стану прежней?" - иронично поинтересовалась Мария у читателей. Напомнив недоброжелателям их слова в адрес своей фигуры, Кожевникова призвала всех "мамочек" не реагировать на обидные высказывания. Действительно, с подобной проблемой сталкиваются многие рожавшие женщины. Сама Кожевникова сильно поправилась после родов, но поставила для себя цель сбросить вес до 60 килограмм. И актриса на деле доказала, что такое преображение всем по плечу.

Поклонники требовали от Марии раскрыть секрет похудения, ведь они были ошеломлены результатами. Кожевникова скептически высказалась в отношении диет и других способов похудения. Главное - любить себя в любом виде, считает преобразившаяся актриса.