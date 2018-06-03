Ольга Бузова рассказала об онкологии под крайне неудачным фото

Сегодня, 09:04

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к фанатам в своём Instagram, чтобы затронуть тему онкологии. Она объяснила основные причины появления болезни и попросила девушек следить не только за внешней красотой, но и за внутренним здоровьем.

Однако общественность всколыхнула не столько важная тема, которую подняла Ольга, сколько ее неудачное фото. На снимке девушка была одета в синий комбинезон, она оперлась на стену, состроив странное выражение лица. Хейтеры активно порицали Бузову за поднятие такой важной темы на такой платформе как Instagram и обвиняли девушку в пиаре.

Телеведущая также написала о том, что Майкл Дуглас лечился от рака горла, причиной которого был Вирус Папилломы Человека. Певица отметила, что опасности ближе, чем кажутся на самом деле.

Однако часть подписчиков вступилась за Ольгу Бузову и начала рекомендовать девушкам активнее следить за здоровьем и посещать врача на регулярной основе. Многие так же делились своими историями о столкновении с онкологией и халатностью врачей.