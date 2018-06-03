Фанаты перепутали Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой

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На днях Филипп Киркоров в своем микроблоге поблагодарил фанатов за искреннюю любовь и поддержку. Однако некоторые поклонники на снимке не узнали короля российской поп-эстрады и перепутали его с Ольгой Бузовой.

Филипп Киркоров рассказал, что зрители из Ижевска подарили ему необычную джинсовую жилетку, которая была расшита вручную. На обратной стороне жилетки изображен сам Киркоров в обычной жизни и его герой из клипе «Цвет настроения синий». Однако поклонники на втором изображении не узнали артиста, которого и вовсе перепутали с Ольгой Бузовой.

Многие интернет-пользователи стаи искать сходства между артистами и в комментариях даже в шутку породнили их. При этом сам Киркоров никак не прокомментировал свое сходство с Бузовой и заявил, что в восторге от джинсовой жилетки.