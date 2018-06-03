Тарзан подарил Королёвой на 45-летие огромного искусственного слона

Сегодня, 09:33

Сергей Глушко с большой фантазией подошел к выбору подарка на юбилей своей супруги Наташи Королевой. В день ее 45-летия он "преподнес" любимой огромного зеленого слона.

Наталья выложила в интернете видео, где запечатлена ее реакция на такой оригинальный подарок. В ее отсутствие Тарзан-выдумщик установил в саду зеленого искусственного слона в натуральную величину. Певица многого ожидала увидеть в качестве подарка, но это превзошло даже ее самые смелые фантазии. Радость и удивление - такими были главные эмоции Королевой.

Реакция поклонников эстрадной певицы тоже была очень бурной. В комментариях отмечали оригинальность Тарзана в выборе подарка. Многие выразили желание тоже иметь у себя такого плюшевого "питомца". Певица поблагодарила подписчиков за поздравления и теплые пожелания к своему юбилею.