"Искренний холостяк": Егор Крид уверен, что за его жизнью следит вся Россия

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3 июня состоится показ финального выпуска реалити-шоу «Холостяк». В честь этого Егор Крид решил обратиться к своим поклонникам, рассказав об испытываемых эмоциях.

На странице исполнителя в Instagram появилась публикация, напрямую связанная с окончанием передачи «Холостяк». Егор считает, что реалити-шоу стало знаковым событием ни в его жизни, а тех, кто за ним наблюдал. Он отметил, что по статистике проект смотрел каждый третий житель России. Однако сам исполнитель считает, что за его жизнью следили буквально все. «Завтра всё закончится, поверьте, вы будете скучать по этим воскресеньям и этому Холостяку», - уверен Егор Крид.

Большинство поклонников поблагодарили рэп-исполнителя за столь яркое и увлекательное шоу. Они отмечают, что с восторгом наблюдали за всем происходящим на экранах. Подписчики ожидают выхода финального эпизода, с которым для них закончится знакомство с искренним и приятным «Холостяком». Также в комментариях принялись обсуждать, кого же из девушек выберет Егор.