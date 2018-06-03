"Человек-муравей": Собчак примерила стиль 60-х на "Кинотавре" в Сочи

Сегодня, 07:45

Телеведущая и политик Ксения Собчак посетила фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Внимание поклонников привлёк интересный наряд девушки, в котором она появилась на мероприятии.

Необычный стиль выбрала Ксения для появления на кинофестивале. Собчак надела платье в стиле 60-х годов, а также странные очки с вытянутыми линзами. Внешний вид телеведущей стал поводом для обсуждения среди её поклонников, которые не смогли придти к общему мнению. Кому-то наряд Ксении показался отличным выбором, в комментариях отметили, что стиль придаёт ей шарма, а само платье выглядит прилично и притягательно. Другие считают, что Собчак стоило остановить свой выбор на другом платье, а очки заставляют выглядеть её как «человека-муравья».

О самом мероприятии Ксения высказал крайне мало, больше рассуждая о картине Кирилла Серебренникова «Лето», которая открывала кинофестиваль. Собчак отметила, что испытала благодаря ленте множество позитивных эмоций. Также в тексте она указала, в чьем именно черно-белом платье появилась на мероприятии.