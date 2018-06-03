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Модель и телеведущая оказалась довольно консервативных взглядов, по которым, мир должен существовать для нее, не нарушая гармонии ранее заложенных стереотипов. В этом поклонники лишний раз убедились после «рассекречивания» личности возлюбленного, после громкого развода со звездным мужем.

Светлана Бондарчук сменила мужа на его «клона», правда, пока еще не доросшего до возраста Федора. Злые языки на протяжении двух лет говорили, что Светлана «перебирает кандидатуры» в светской тусовке, но не может остановить свой выбор ни на ком, уподобляясь героине гоголевской «Женитьбы». Однако, выложенные в Сеть фотографии не оставляют сомнений, что фотограф Сергей Табунов, который, следуя тренду, «топит» за Кирилла Серебренникова, полностью отвечает тем критериям, по которым был выбран и Федор Бондарчук.

Имеется в виду лишь внешнее сходство, а оно заметно даже самым невнимательным пользователям. Эдакий Федор, еще без лысины, но с характерным овалом лица. Поклонники Светланы не замедлили наговорить ей кучу комплиментов, связанных с выбором возлюбленного. Более компетентные коллеги по «творческому» цеху корректно промолчали, учитывая, что после 20-летнего брака и рождения двоих детей, развод «не есть хорошо», а некий хайп на нем еще неприличней.