Мать Меган Маркл рассказала о впечатлениях со свадьбы

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19 мая состоялось королевское бракосочетание в Виндзорском замке. Единственным представителем семьи невесты Меган Маркл, кто присутствовал на свадьбе, была её мать.

61-летняя Дория Редлан рассказала о том, что больше всего ей запомнилось с торжественного мероприятия. Самым знаменательным для неё, конечно же оказалась сама свадьба дочери, что должно радовать любую мать, не смотря на то, является ли жених представителем королевской семьи или нет. Также Дория отметила, что была очень рада познакомиться с королевой Великобритании лично. Принц Гарри рассказал ей несколько фрагментов из истории семьи, рассказав о своей бабушке. Кроме этого Редлан познакомилась с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

В Сети ходят предположения о том, что Дория, возможно, переедет в Великобританию, так как расстояние между матерью и дочерью составляет около 9 тысяч километров. Для этого ей придётся перестать работать тренером по йоге и уехать из Лос-Анджелеса.