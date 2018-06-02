Таша Строгая впервые показала своих детей

Вчера, 22:58

Телеведущая родила близнецов около семи лет назад, однако, только сейчас решила показать их общественности. Это связано с ее желанием отгородить отпрысков от внимания прессы.

Таша Строгая стала мамой семь лет назад и только вчера решилась показать поклонникам своих сыновей, выложив в сеть фото. На нем счастливая звездная мама с годовалыми близнецами. Строгая решилась на такое откровение в честь Дня защиты детей, подписав фото: «Здесь моим мальчикам год. Я никогда не размещала их фото, но сегодня их день. 1 июня – День защиты детей!». Поклонники оценили такой жест и были рады видеть наследников известной телеведущей.

Отметим, что звезда решила обзавестись детьми только на 16 году брака с мужем Сергеем. Строгая объяснила это тем, что хотела построить успешную карьеру телеведущей. С поставленной задачей она справилась, став звездой популярной телепередачи «Снимите это немедленно», в которой эксперты преображали девушек.

Осознание того, что Таша хочет детей, пришло к ней, когда она в очередной раз поехала с супругом на отдых в Испанию. Смотря на большие семьи с детьми и бабушками с дедушками, которые все делали вместе, телеведущая поняла, что дети не ограничивают образ жизни и с ними также можно отдыхать и путешествовать.