"Милая попка": Лада Дэнс засветила ягодицы в прозрачных брюках

Вчера, 22:20

51-летняя звезда 90-х сразила поклонников откровенной фотографией. Фанаты восхитились фигурой женщины.

Лада Дэнс выложила в своем профиле в Instagram нескромное фото, где засветила интимную часть тела, с подписью: «у кого-то тут полная жо…Лично у меня все хорошо». На нем певица позирует в откровенном наряде – прозрачных брюках, сквозь которые видно подтянутые ягодицы и стройные ножки женщины. Фанаты были в восторге от форм 51-летней звезды, ведь не каждому дано в таком возрасте иметь такие формы. "Милая попка", - написал в комментарии поклонник.

Лада отмечала, что она всю жизнь была склонна к полноте, именно поэтому она тщательно следит за фигурой, регулярно тренируясь и придерживаясь правильного питания. Мама двоих детей, однако, позволяла во время беременности слабину и оба раза поправлялась где-то на 30 кг.

О своих детях артистка говорит с трепетом, так как они для нее важнее славы или чего-либо другого. Лада отмечает, что с Ильей и Елизаветой у нее доверительные отношения и, временами, она чувствует себя не мамой, а старшей сестрой. Певица рассказала, что с детства общается с наследниками как с взрослыми личностями и индивидами.