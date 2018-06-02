"Аппетитная баба, но старая": Фанаты больше не считают Бледанс привлекательной

Сегодня, 21:57

Эвелина тратит много денег и времени, чтобы казаться молодой и привлекательной, однако фанаты перестали считать ее секс-символом.

Поклонники посмели унизить Бледанс, заявив: "аппетитная баба, но старая". Такой комментарий оставили под новым фото звезды. Сама Эвелина никак не реагирует на подобную критику. Если подписчики позволяют себе высказывание подобного рода, значит они больше не считают Бледанс привлекательной.

Однако такое мнение высказывает меньшинство. Истинные поклонники звезды предпочитают поддерживать ее и оставлять лестные комментарии, отмечая, что Бледанс всегда выглядит прекрасно. А хейтеры, которые пытаются подлить масла в огонь, есть у каждой уважающей себя звезды. Эвелина предпочитает не обращать внимание на завистников, наслаждаться жизнью и радовать преданных фанатов.