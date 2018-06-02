"Копия папы": Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

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Супруги Асмус и Харламов долгое время скрывали лицо дочери от общественности. Теперь внешность девочки перестала быть «секретной».

Кристина Асмус и Гарик Харламов в браке уже около 5 лет. Они растят дочку Анастасию, однако, в отличии от многих звездных родителей, пара на протяжении долгого времени не показывала лица своего чада. Все снимки с девочкой были сделаны с такого ракурса, чтобы лицо было скрыто от чужих глаз.

1 июня в честь Дня защиты детей Кристина Асмус впервые показала лицо дочери. Актриса разместила в своем Instagram фото малышки, которое было сделано во время совершения покупок в супермаркете. На снимке Настя сидит в тележке с продуктами и внимательно их рассматривает. Кристина Асмус сделал шуточную подпись под фото, сказав о том, что на сдачу ей дали дочь. Также актриса поздравила своих подписчиков с праздником.

Фанаты, в свою очередь, не оставили фото без комментариев, отметив новую публикацию Асмус трогательными словами о том, что дочь просто красавица, пожелав ей здоровья и благополучия. Также между подписчиками разгорелся спор о том, на кого больше похожа наследница. Мнения комментаторов разделились. Некоторые говорили, что Настя копия папы, другие утверждали, что девочка очень похожа на Кристину.