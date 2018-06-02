Экс-зять Михалкова пришёл на «Кинотавр» в компании жены олигарха

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Режиссёр создал повод для очередных слухов о своей новой пассии.

Экс-зять Никиты Михалкова Резо Гигинеишвили появился сегодня в Сочи на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» вместе с новой спутницей. На красную дорожку он вышел в компании экс-жены олигарха Айрата Исхакова, светской львицы Надежды Оболенцевой. С бизнесменом, как известно, она официально развелась год назад и с тех пор пребывает в «свободном плавании». 34-летняя женщина является хроникёром журнала Tatler. Гигинеишвили уже дважды был женат. Первой супругой его была Анастасия Кочеткова, второй – Надежда Михалкова, дочь режиссёра Никиты Михалкова. От первого брака у Резо есть дочь Мария, от второго – дочь Нина и сын Иван.

Несколько дней назад бывшему мужу Надежды Михалковой приписывали роман с актрисой Марией Шалаевой. Режиссёр появился в её компании на публичном мероприятии, что породило слухи о его новом романе.