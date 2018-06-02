«Шаг и мат»: Самойлова переплюнула Бородину количеством медалей у дочки

Сегодня, 19:19

Звезды похвастались перед своими поклонниками успехами дочек в Instagram. Последнее слово осталось за женой Джигана, которая достала медаль не только по гимнастике, но и по шахматам.

Сегодня успехами дочери в гимнастике похвастались Джиган и Оксана Самойлова, их талантливая девочка Ариела заняла первое место. Примечательно, что Маруся, старшая дочь Ксении Бородиной, также заняла 1 место по гимнастике. Теледива, естественно, поспешила порадовать достижениями малышки своих поклонников, опубликовав соответствующий снимок. Кадр подписан комментарием: «1 место, урааааа моя доченька. Гордость моя». За 25 минут фотография набрала более 100,6 тысяч поклонников.

После того, как на странице Бородиной появился аналогичный повод для гордости, что и у Оксаны Самойловой, последняя красиво поставила теледиве «шаг и мат». Она переплюнула Бородину количеством медалей у своей дочки, написав: «Наши первые медали в этом году))целых 3 собрали))вчера ещё по шахматам бронзовую получили))так приятно гордиться своим ребёнком))но похоже награды получать будет только Ариела))Лея искренне считает что это и ее награды тоже))говорит зачем мне побеждать, я у Ариелы возьму))».