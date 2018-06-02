Пугачёва в тунике вновь произвела фурор в Сети

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Звёзды шоу-бизнеса не прекращают удивлять. Кто экстраординарными поступками, кто «обнажёнкой», кто скандальностью, а кто и своим внешним видом.

Алла Пугачёва среди тех, кто «внешним видом». Ей уже 69 лет, но по последней фотографии, размещённой в её аккаунте, этого сказать никак не возможно. Фурор в Сети вызвало то, что она вновь появилась в тунике, чего не делала много лет.

Тунику Пугачёва дополнила изящным красным ремешком, закреплённым на талии, чем и произвела фурор. И всё. Больше никаких излишеств. В купе с её внешним видом, как отмечают почитатели, это выглядит безукоризненно и бесподобно. И куда делись те годы, вопрошают они.

Даже талия встала «на место», демонстрируя свою изящность. Знатоки мира шоу-бизнеса сообщают в Сети, основной фурор в том, что Алле Борисовне в течение последнего года удалось похудеть на 20 килограмм. После этого она приобрела такие формы, о который многие даже не мечтают.

Чего ей это стоило, не сообщается. Однако, её появление в тунике не выглядело слишком смелым. На фото Пугачёва со своим супругом Максимом Галкиным. У них два четырёхлетних близнеца, которых они назвал Лиза и Гарри.

В подписи они просят проголосовать за них для получения премии «Дай пять», где Галкин идет по номинации «Любимого ведущего», а Пугачёва – по «Любимой паре».