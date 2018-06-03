Светлана Бондарчук встречается с двойником бывшего мужа

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Бондарчук после развода с мужем опубликовала фото с новым любовником. Подписчики ужаснулись от того, насколько мужчина похож на Федора.

Личность своего нового молодого человека Светлана Бондарчук раскрыла только этой зимой. Девушка рассказала, что уже давно находится в отношениях с известным фотографом Сергеем Табуновым. Надежда Оболонцева опубликовала снимок Светланы и Сергея, раскрыв, тем самым, тайну, которая волновала многих подписчиков. Теперь и сама Светлана открыто заявляет об отношениях с фотографом. Девушка переодически публикует совместные кадры с любимым в Instagram.

Поклонники, рассмотрев фотографии, ужаснулись, потому что новый возлюбленный звезды так похож на Федора в его юности. Некоторые не узнали Сергея, и подумали, что Светлана снова сошлась с Бондарчуком. Напомним, что в марте 2016 года Светлана и Федор развелись после совместно прожитых 20 лет в браке. У них двое детей.