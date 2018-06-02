«Нашли друг друга»: Топурия и Гуф демонстрируют счастье

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Снимок парочки появился в Instagram Stories певицы. Некоторые поклонники не очень рады такому союзу из-за темного прошлого скандального рэпера.

Кэти Топурия и Гуф с удовольствием демонстрируют счастье, ведь молодые исполнители наконец нашли друг друга. К такому выводу приходит каждый подписчик, который смотрит на совместный снимок парочки. Самые трогательные кадры, конечно мелькают в Instagram Stories певицы, что практически лишает фанатов возможности комментировать это.

Слухи о романе Гуфа и Кэти Топурии появились несколько месяцев назад, но исполнители не спешили подтверждать это. Когда уже стало известно о любовных связях звезды с рэпером, то некоторые поклонники пришли в ярость, вспоминая наркотическую зависимость Гуфа. Все надеются, что этот страшный этап в своей жизни рэпер прошел и теперь сможет подарить счастье порядочной Кэти.