Климова откровенно рассказала о своих абортах и методах предохранения

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Звёзды шоу-бизнеса и киноактрисы, видимо, настолько погружены в свой мир, сильно оторванный от остальной действительности, что поддерживают своё реноме самыми неожиданными способами, в том числе, сообщая об интимном и личном.

Не осталась в стороне и актриса Екатерина Климова, пришедшая на программу «Однажды». Там она откровенно рассказала о своих абортах и методах предохранения.

Она поведала, что не все её дети были «запланированными». Также Климова проинформировала, как ей удаётся совмещение карьеры и материнства.

Климова сказала, что многодетная мать – это очень тяжёлая работа. Она всегда об этом знала, но никогда даже не задумывалась о том, чтобы сделать аборт.

Актриса считает себя православным человеком и верящей в то, что подобные решения относятся к исключительной компетенции Бога. Она не вправе распоряжаться тем, как сложатся чужие судьбы.

В то же время, не каждый из её детей был «запланированным». Климова полагает, что для неё просто не существует «идеальный метод предохранения». Однако, раз «подарок сделан», его следует принимать, считает актриса.

На общение с детьми у неё не хватает времени, но и без профессии она также не может существовать.

Екатерине Климовой 40 лет. Она была замужем трижды. Сейчас у неё четверо детей. Это девочки Елизавета и Бэлла и мальчики Матвей и Корней.